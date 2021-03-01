وكيل «داخلية باشاغا»: لدينا خططاً لمواجهة فيروس كورونا

زعم وكيل وزارة الداخلية بـ”حكومة الوفاق”، امتلاك الوزارة التي يتوزرها فتحي باشاغا، خططاً لمكافحة فايروس كورونا.

قال وكيل “داخلية باشاغا” في تصريحات نقلتها قناة “فبراير” أنه: “تم الدفع بهذه المؤسسة للأمام، والمشاركة بفاعلية أكبر للحماية من كورونا، وتدريب عناصر كثيرة تابعة للهيئة في شتى المجالات في الغوص والدفاع المدني” وفق قوله.

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا، حتى يمكن للراغبين في الحصول على اللقاح التسجيل عليه.

ونشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض تنويها على حسابه بموقع فيسبوك اليوم بالموقع الجديد للتسجيل وهو https://www.eservices.ly

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 28 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (341).

واستلم المركز عدد (3652) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (975) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1450) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (350) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (268) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (125) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (113) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (60) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (153) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (17) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (135) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (3)