دراه: سيتم فتح الطريق الساحلي أمام المواطنين فور الانتهاء من إزالة الألغام وسحب المرتزقة

ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة للرئاسي عبد الهادي دراه إن فرق إزالة الألغام وصلت الآن إلى المنطقة الخطرة، وهي منطقة اشتباكات ملوثة، وتمتد من أبو قرين إلى الوشكة شرقًا.

دراه لفت في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إلى أنهم وصلوا أيضًا إلى السواتر الترابية التي كانت تقيمها ما وصفها بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) بينها وبين قواتهم.

وأكد على أن العمل متواصل، وسيتم فتح الطريق الساحلي أمام المواطنين ورفع المعاناة عنهم، فور الانتهاء من إزالة الألغام وسحب من وصفهم بـ”المرتزقة”، حسب قوله.

كما دعا دراه جميع المواطنين، إلى دعم فرق الهندسة العسكرية حتى تتمكن من إنهاء عملها بالسرعة المطلوبة وحرصًا على سلامة الفريق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية