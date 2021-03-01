القبض على تشكيل عصابي متلبس بسرقة أحد المنازل في بني وليد

تمكنت إحدى دوريات قسم النجدة بمديرية أمن بني وليد، مساء أمس الأحد، من القبض على تشكيل عصابي يقوم بعملية السرقة بأحد المنازل بالمدينة في حالة تلبس، وفق ما أعلنه المكتب الإعلام الأمني للمديرية.

وقال مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بني وليد، إنه «تم ضبط هذا التشكيل والذي يتكون من شخصين خلال سرقتهم لأحد المنازل بعد سرقتهم لإسطوانة غاز طهى وجهاز تلفزيون».

وأكد مكتب الإعلام الأمني اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية لكي يعم الأمن داخل المدينة.

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