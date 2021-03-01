ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 March, 2021

قال القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة للرئاسي عبد الهادي دراه إن فرق إزالة الألغام وصلت الآن إلى المنطقة الخطرة، وهي منطقة اشتباكات ملوثة، وتمتد من أبو قرين إلى الوشكة شرقًا.

و أضاف دراه في تصريحات صحفية ،إلى أنهم وصلوا أيضًا إلى السواتر الترابية التي كانت تقيمها ما قوات الجيش الليبي ، بينها وبين قوات الوفاق.

وأكد على أن العمل متواصل، وسيتم فتح الطريق الساحلي أمام المواطنين ورفع المعاناة عنهم، فور الانتهاء من إزالة الألغام وسحب من وصفهم بـ”المرتزقة”، داعيا جميع المواطنين، إلى دعم فرق الهندسة العسكرية حتى تتمكن من إنهاء عملها بالسرعة المطلوبة وحرصًا على سلامة الفريق.