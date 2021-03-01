ديوان المحاسبة يصادق على إجراءات تعاقد لصالح بلدية بنغازي

صادق ديوان المحاسبة البيضاء اليوم الاثنين على إجراءات تعاقد لصالح بلدية بنغازي.

وبين ديوان المحاسبة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه عملاً بالاختصاصات التي خصها المشرع للديوان وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2013م والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2013م بدراسة وفحص العقود المسبقة التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابته طرفاً فيها فيما يزيد عن خمسة ملايين دينار فإن ديوان المحاسبة عكف على دراسة إجراءات التعاقد التي تزمع بلدية بنغازي إبرامها تنفيذ مشروع رصف طريق بنغازي جردينة سلوق (الجزء الثاني) .

وقرر رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه صالح الموافقة على إجراءات التعاقد وفقاً لما انتهت إليه لجنة فحص ودراسة العقود المسبقة بالديوان