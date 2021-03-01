صنع الله يبحث عمليات تطوير حقل الخير

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عمليات تطوير حقل الخير التي تجريها شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز الجارية بشأن ، ونسب الإنجاز التي وصلت اليها،

وبحث صنع الله خلال لقاء مع رئيس مجلس الإدارة بشركة سرت مسعود سليمان، «مشروع صيانة خط نقل الغاز ( 11 كيلو ) ومراحل التنفيذ التي جرى التوصل اليها حالياً»، حسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة النفط.

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وحسب بيان صحفي صادر عن المؤسسة، جرى خلال الاجتماع مناقشة وضع الشركة الحالي وانشطتها المختلفة متضمنةً برامج الصيانة والحفر والإنتاج وغيرها من الانشطة الهامة، وجهود شركة سرت للمحافظة على معدّلات الانتاج الحالية ، ومساعي المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير شبكات خطوط نقل الغاز الى محطات الكهرباء.

وعبر صنع الله عن امتنانه «لما حققته شركة سرت من إنجازات رغم التحديات التي تمر ويمر بها قطاع النفط بليبيا، من شحّ للموارد المالية والميزانيات اللازمة لتسيير أعمال القطاع وتنفيذ مشاريع حيوية تنهض باقتصاد ليبيا الذي تأثر كثيراً خلال السنوات الأخيرة».

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