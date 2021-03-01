ورشة عمل في الجفرة حول نبذ خطاب الكراهية

بمشاركة مجموعة من الشباب، ووسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، أقام فريق السلام ورشة عمل في بيت الثقافة بالجفرة حول نبذ خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وركّزت الورشة في محاورها على نبذ خطاب الكراهية، والمساعدة على خلق حوار بنّاء يساهم في السلم المجتمعي، وذلك من خلال وضع مجموعة من الأسس القواعد والقوانين التي تساعد على ضبط الأمور في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنّ الورشة شهدت مشاركة أكثر من 20 شاباً وشابة قاموا بتشكيل عدة فرق تنافسية، وقدّموا مجموعة من المقترحات التي تساعد على نبذ خطاب الكراهية والحد منه.

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