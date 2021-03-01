شلبي: هناك رغبة حقيقية لأعضاء المجلس للحضور إلى سرت لمنح الثقة لحكومة الدبيبة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبوصلاح شلبي إن هناك رغبة حقيقية لأعضاء المجلس للحضور إلى سرت، لإعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، متى ما كنت حكومة كفاءات وبها تمثيل عادل لكافة شرائح المجتمع، متوقعًا تجاوز عدد النواب الذين سيحضرون الجلسة المئة نائب.

شلبي وجه في تصريحات خاصة لموقع “العين الاخبارية” اليوم الإثنين رسالة إلى النواب الذين سيحضرون، مطالبًا إياهم بمراعاة المصلحة الوطنية والبعد عن المصالح الضيقة، ووضع أمام أعينهم الظروف الاقتصادية والسياسية السيئة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن الخطوة الأهم هي توحيد البلاد تحت سلطة واحدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية