ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 March, 2021

أعلن مدير عام مطار سبها الدولي محمد اوحيدة ،الاثنين ،ان المطار يستعد لتسيير 5 رحلات أسبوعيًا ، ويحمل قدرة استيعابية للمسافرين بحوالي 720 مسافرًا.

و ذكر اوحيدة في تصريحات صحفية ،أن إدارة المطار تنتظر وصول وقود الطيران لمباشرة الرحلات الدولية رسميًا ،لافتًا إلى أنهم يستقبلون رحلات من طرابلس وبنغازي ورحلات لشركات نفط.

وبين أوحيدة أن الأمور التشغيلية والفنية والأمنية بالمطار جيدة، ولديهم صالة مغادرة محلية وأخرى دولية وصالتا استقبال وصالة مغادرة دولية، وصالة عامة و6 كاونترات حجز للمسافرين ومكتب للجوازات والجمارك، خاتمًا تصريحه بقوله أن المطار أنشئ في سنة 1960.