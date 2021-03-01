تسجيل 31 وفاة بكورونا و 789 إصابة جديدة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في آخر تحديث يومي للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، تسجيل واحد وثلاثين وفاة، وسبعمئة وتسع وثمانين إصابة بفيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى مئة وأربعة وثلاثين ألفا ومئة وسبع وعشرين.

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