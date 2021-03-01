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تسجيل 31 وفاة بكورونا و 789 إصابة جديدة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في آخر تحديث يومي للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، تسجيل واحد وثلاثين وفاة، وسبعمئة وتسع وثمانين إصابة بفيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى مئة وأربعة وثلاثين ألفا ومئة وسبع وعشرين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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