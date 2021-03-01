ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 March, 2021

شرعت مصحة صرمان الكبرى بتركيب وافتتاح وحدة تفتيت حصى الكلى وتزويدها بجهاز ديلتا، تحت إشراف نخبة من الاختصاصيين والاستشاريين بمدينة صرمان.

و يعد جهاز ديلتا الأول من نوعه في المنطقة الغربية، حيث يقوم بتفتيت جميع أنواع الحصى بالكلى والمجاري البولية، فضلا عن المساهمة في تخفيف العبء على المواطنين، حيث إن المرضى كانوا يقطعون مئات الكيلومترات لتلقى العلاج.