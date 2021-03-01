«النويري» يدعو أعضاء «النواب» لقبول دعوة «عقيلة صالح» لعقد جلسة منح الثقة للحكومة

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، تمسكه بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد بجنيف، مشيداً بزيارة السلطة التنفيذية الجديدة وتفقدها لمناطق عدة في ليبيا ما مثل بداية حقيقية للمصالحة الوطنية.

أضاف “النويري” في بيان، أن قبول السلطة التنفيذية الجديدة متوقف على قبول الشارع لها بما تقدمه من خدمات وتوفير الأمن والاستقرار، وأن نجاح السلطة الجديدة مرتبط بالتزام المجتمع الدولي أخلاقيا وقانونيا بدعمها للحد من التدخلات الأجنبية ومساعدتها في إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، أعضاء مجلس النواب إلى تلبية دعوة رئيس المجلس لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وتغليب المصلحة العليا لليبيا وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة.