ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 March, 2021

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة احترام وقف إطلاق النار على مستوى ليبيا ومغادرة جميع المقاتلين الأجانب.

واعتبر أمين عام الأمم المتحدة، أن جهود ومساعي البعثة الأممية في ليبيا أثمرت من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي عن اتفاق اختيار أعضاء الجهاز التنفيذي الانتقالي في ليبيا الذي سيقود البلاد إلى الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

وقال غوتيريش في تصريح لصحيفة “لاستامبا” الإيطالية، اليوم الاثنين: “لقد حققنا اختراقًا أخيرًا في عملنا لاستعادة الاستقرار، ولقد تحدثت مع رئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي المكلفين، وتمنيت لهما التوفيق في تفويضهما لقيادة البلاد خلال بقية المرحلة التحضيرية للانتخابات الوطنية”.

وأضاف أن الشعب الليبي يستحق فرصة لإعادة بناء حياته ومستقبله، وينبغي على القادة وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وضع مصالح النساء والأطفال والرجال الليبيين أولاً.

ودعا أمين عام الأمم المتحدة كل الأطراف الليبية إلى ضرورة احترام وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومغادرة جميع المقاتلين الأجانب الأراضي الليبية.