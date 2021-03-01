النجار يطلق حملة توعوية مجتمعية بمدينة صرمان

أطلق مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، الحملة التوعوية المجتمعية بمدينة صرمان خلال زيارته للمدينة، حيث تم افتتاح فرع المركز الوطني بالمدينة بحضور رئيس المجلس التسييري، ومديرية الأمن، ومراقب التعليم، ولفيف من المهتمين.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
السفير الألماني لدى ليبيا يزور بلدية شحات
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
غوتيريش يدعو إلى احترام وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
«النويري» يدعو أعضاء «النواب» لقبول دعوة «عقيلة صالح» لعقد جلسة منح الثقة للحكومة
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مكتب الإعلام بقطاع التعليم بنغازي يطلق دورة أساسيات الإعلام الإلكتروني
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك