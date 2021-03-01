النجار يطلق حملة توعوية مجتمعية بمدينة صرمان

أطلق مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، الحملة التوعوية المجتمعية بمدينة صرمان خلال زيارته للمدينة، حيث تم افتتاح فرع المركز الوطني بالمدينة بحضور رئيس المجلس التسييري، ومديرية الأمن، ومراقب التعليم، ولفيف من المهتمين.

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