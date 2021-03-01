عودة المياه تدريجيا لمصراتة بعد إنهاء التعديات على خط مياه النهر

أعلن رئيس قسم المياه بمكتب خدمات مصراتة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، أحمد القندوز، أمس عن عودة المياه تدريجيا إلى المدينة، حسب الكمية المتوافرة من جهاز النهر الصناعي، وذلك بعد إنهاء جميع التعديات على خط مياه النهر الصناعي داخل نطاق مصراتة، بدءا من السدادة وحتى آخر نقطة بالخط داخل البلدية، وأوضح القندوز أن الاعتداءات على الخط الرئيسي كانت السبب وراء انقطاع المياه، مشيرا إلى أن جهاز النهر خفض كمية المياه المقررة إلى خمسة وعشرين بالمئة منذ شهر يناير الماضي، بسبب التعديات المتكررة والتوصيلات غير الشرعية.
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قناة ليبيا
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