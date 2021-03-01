تواصل أعمال تنفيذ مشروع الطريق 101 بمدينة العجيلات

يواصل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية أعمال تنفيذ مشروع الطريق مئة وواحد، بمدينة العجيلات، والذي من شأنه تخفيف الازدحام المروري على الطريق الرئيسي.

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