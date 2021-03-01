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تواصل أعمال تنفيذ مشروع الطريق 101 بمدينة العجيلات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يواصل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية أعمال تنفيذ مشروع الطريق مئة وواحد، بمدينة العجيلات، والذي من شأنه تخفيف الازدحام المروري على الطريق الرئيسي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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