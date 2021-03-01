النويري يدعو أعضاء البرلمان لتلبية دعوة الرئيس بعقد جلسة منح الثقة

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري في بيان له اليوم، أعضاء البرلمان إلى تلبية دعوة المستشار عقيلة صالح، بعقد جلسة منح الثقة للحكومة المقترحة.

وأشاد النويري في البيان بالزيارات الداخلية التي يقوم بها المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة، معتبرا أنها عنوان للمصالحة الوطنية والتغلب على التحديات التي تواجه تشكيل الحكومة، وصولا إلى اختيار حكومة واحدة للبلاد.

من جانبه أعرب عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، عن تأييده لدعوة رئيس المجلس إلى عقد جلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة في سرت أو طبرق.

الدرسي وفي تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية أمس، أكد الموافقة على ما جاء في دعوة رئيس مجلس النواب حول عقد الجلسة، سواء كانت في سرت أو طبرق.

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