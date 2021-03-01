«شكشك» يطالب شركة الكهرباء بجدول مشاريع صيانة المحطات لتدبير تمويلها من «بومطاري»

بحث خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، إجراءات تنفيذ الخطة العاجلة لأعمال الصيانة، وقد شدد فيه رئيس الديوان على ضرورة أخذ الأمر بحزم وجدية وعدم التأخير تفاديا لأية إخفاقات قد تحصل خلال الذروة الصيفية، وخلص النقاش إلى أن الظروف غير العادية تحتم اتخاذ إجراءات غير عادية، بحسب بيانه.

أضاف “البيان”: “جرى خلال الاجتماع تحديد موعد أقصاه يوم الاثنين القادم لتقدم الشركة العامة للكهرباء جدولا محددا يضم مشاريع الصيانة العاجلة والتي تكون جاهزة قبل الذروة الصيفية القادمة وتسهم في إضافة 1000 ميجاوات على الأقل، على أن يحوي الجدول اسم المشروع والشركة التي تمت عليها الترسية والمبلغ المحدد للتنفيذ وموعد الإنجاز، وخلال ذات الجلسة يتم اعتماد الجدول من قبل الديوان بحضور وزارة المالية التي تتولى تدبير المخصصات والمبالغ المالية اللازمة”.

هذا وقد كلف رئيس الديوان الإدارة العامة لمتابعة أداء قطاعات الطاقة لمواكبة العمل والمتابعة مع الشركة لتقديم المقترح المتكامل في الموعد المشار إليه، بحسب البيان.