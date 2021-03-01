سفير ألمانيا: هذه الاستراتيجيات تُستغل لمواجهة التحديات المؤسسية في ليبيا

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا لدى ليبيا أولفير اوفتشا أن اللامركزية الفعالة والحكم المحلي تعتبر من الاستراتيجيات التي لم يتم تقديرها بشكل كافٍ لمواجهة التحديات المؤسسية في ليبيا.

وقال أوفتشا في تغريدة له بموقع “تويتر” تعتبر اللامركزية الفعالة والحكم المحلي من الاستراتيجيات التي لم يتم تقديرها بشكل كافٍ لمواجهة التحديات المؤسسية في ليبيا مضيفا أنه بحث مع وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق عبد الباري شنبارو خلال لقائهما كيفية الاستفادة بشكل أفضل من هذه الإمكانات.