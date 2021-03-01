أكثر من ألفي شرطي يشاركون في التجمع السنوي بمديرية أمن طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

أقيم مساء اليوم بملعب الصقور بمدينة طبرق التجمع السنوي لمنتسبي مديرية أمن طبرق لأكثر من 2000 جندي وضابط ومساعد ضابط.

وينتسبون إلى مراكز شرطة قابس وكمبوت والقعرة وباب الزيتون وعمر المختار والشعبة والمرصص وبالخاثر والقرضبة وعين الغزالة ومركز شرطة المدينة والجهاد.

وشارك في التجمع البحث الجنائي والنجدة والمرور والعلاقات وديوان المديرية.

وجرى التجمع في حضور آمر منطقة طبرق العسكرية وعميد بلدية طبرق ومدير الأمن ومدير الإدارة العامة للتفتيش ومعاون مدير الإدارة العامة للمتابعة والتفتيش.

وقد ألقيت، خلال التجمع، العديد من الكلمات، كما جرى اختيار 15 رجل أمن كأحسن قيافة.

وتم تكريم العديد من الجهات بتقديم الدروع وشهادات التقدير، وقد أشرف على هذا التجمع قسم العلاقات العامة بمديرية أمن طبرق.