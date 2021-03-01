اللجنة الاستشارية العليا تؤكد أن الوضع الوبائي جيد وفقا لنتائج مراكز العزل

دعا رئيس اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة جائحة كورونا، الصالحين مجيد، المواطنين إلى عدم الهلع بسبب ظهور حالات من الطفرة الجديدة للفيروس، مبينا أن الوضع الوبائي وفقا للنتائج الأخيرة للتحديث اليومي الصادر عن مراكز العزل ما زال جيدا.

وبين الصالحين أن برتوكول الإجراءات الاحترازية موحد في كافة أنحاء البلاد، مشيرا إلى أهمية الالتزام بكافة التدابير.

هذا وأعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمجابهة وباء كورونا، أنها بصدد إجراء مسح عشوائي في معظم المدارس العامة، مبينة أن قفل المدارس في بعض البلديات إجراء خاطئ، حيث ينبغي إقفال الفصل فقط تبعا للبروتوكول المتبع، وأنه لا داعي للهلع لأن الوضع الوبائي داخل المؤسسات التعليمية جيد.

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