أمن بنغازي: ضبط متهم بسرقة 40 ألف دينار

أعلنت مديرية أمن بنغازي تمكنت من ضبط متهم بسرقة 40.000 دينار من شاليه بأحد المصائف الواقعة ضمن اختصاص مركز شرطة قاريونس .

وبينت مديرية أمن بنغازي أنها تلقت بلاغا من مواطن يفيد بسرقة مبلغ 40.000 دينار من داخل الشاليه الخاص به بأحد المصائف الواقعة ضمن اختصاص مركز شرطة قاريونس.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه جرى تكليف وحدة التحريات بالمركز لجمع المعلومات والبحث والتحري عن الواقعة وخلال يومين اكتشفت المجموعة أن المدعو ( م.م.ز /ليبي/مواليد 2000) تجول بمحيط الشاليه أكثر من مرة قبل حصول الواقعة وتم إعداد كمين وضبط المشتبه به من قبل أعضاء تحريات المركز وبالإستدلال معه إعترف أنه قام بسرقة مبلغ 40.000 دينار من الشاليه المذكور ووجد بحوزته مبلغ 32.000 دينار متبقي من المبلغ المسروق وجرى اتخاذ الإجراءات وإحالة القضية للنيابة.