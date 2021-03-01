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الإعلان عن ولادة مجلس شيوخ الطوارق في ليبيا

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الملتقى العام لقبائل الطوارق المنعقد في البركت بمدينة غات، ولادة مجلس جديد تحت اسم “مجلس شيوخ الطوارق في ليبيا” برئاسة محمد عبدالكريم مختار.

وأقيم الملتقى الأحد بحضور شرفيّ لمشائخ المنطقة الشرقية تحت شعار “نحن هنا لا للاختلاف لا للتنازع”، وألقيت فيه الكلمات التي تنادي بلمّ الشمل بين قبائل الطوارق ووحدة الصف بين كافة الليبيين.

وتخلل الملتقى مداخلات افتراضية من عدة مسؤولين، منهم عضو المجلس الرئاسي الجديد موسى الكوني ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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