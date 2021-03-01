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السفير التونسي: العملية السياسية تعود بالنفع على ليبيا والمنطقة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، على أهمية السِلم والاستقرار في ليبيا خاصة بعد نتائج ملتقى الحوار السياسي، معرباً عن أمله في استمرار العملية السياسية وتحقيق نتائجها التي سترجع بالنفع على البلاد والمنطقة كلها، مشيراً إلى أن تونس لعبت دورا كبيرا في المسار السياسي الليبي.

وأكد العجيلي، في تصريح لـ”218″ أن الجانب التونسي يُعوّل كثيرا على الليبيين في هذه المرحلة والوقوف معهم في إعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية، لافتاً إلى أن التقدم في المسار السياسي شجّع رجال الأعمال التونسيين للحضور إلى ليبيا وتقدم ما لديهم من مقترحات لتعزيز التعاون الثنائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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