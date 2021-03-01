بوشناف يطلب إيضاح كتاب للجنة العسكرية حول تأمين جلسة النواب لمنح الثقة للحكومة في سرت

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دعا وزير الداخلية بالحكومة الليبية “المؤقتة” المستشار إبراهيم بوشناف، الإثنين، رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إلى دعوة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بتوضيح الكتاب الصادر عنها بشأن عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

ووجه بوشناف رسالة إلى عقيلة، جاء فيه: أن “بالطلاع على الكتاب المرخ في 28 فبراير 2021 الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والمشار فيه إلى أن مكان الاجتماع بمدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية طيلة الفترة من بداية الجلسة إلى انتهائها؛ فإننا لاحظنا أن مُعدّ الكتاب (وكأنه يقصد فقط الجلسة داخل القاعة) دون الإشارة إلى تأمين السادة النواب خلال قدومهم وإقامتهم ومغادرتهم”.

وقال بوشناف: “وحيث إن مديرية أمن سرت وفروع الأجهزة بها تتبع وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، وهي بالتالي مسؤولة عن الأمن بها؛ فإننا نتمنى عليكم استيضاح الأمر من اللجنة العسكرية حتى تقوم الوزارة بواجبها”.