عقوب وهوف يبحثان أوجه التعاون المشترك في مواجهة جائحة كورونا

بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، الوضع الصحي في البلاد وآليات العمل المشترك في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيمات، وذلك خلال لقائه ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، حيث بحث الجانبان أطر التعاون المشترك بين الوزارة والمكتب الإقليمي، إلى جانب تقييم الإجراءات المتبعة لاحتواء وباء كورونا بعد تزايد الإصابات في الأيام الأخيرة، والخطط الموضوعة لصد انتشار الجائحة، ودعم المكتب للقطاع الصحي في البلاد والاحتياجات الخاصة بالمستشفيات.
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قناة ليبيا
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