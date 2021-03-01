توزيع حقائب رياضية على مدارس وادي عتبة

وزّع قسم النشاط المدرسي في مراقبة التعليم ببلدية وادي عتبة على المدارس حقائب رياضية، مُقدّمة من الإدارة العامة للنشاط المدرسي في وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، وبدعم من منظمة اليونسيف.

وتشمل الحقائب معدات رياضية وألعاباً ومذكرات وأقلاماً ومظلات وخيماً مدرسية وغيرها، حيث وُزعت على خمس مدارس، منها مدرسة عقبة بن نافع للتعليم الأساسي وعبدالله العربي وآقار الشق الثاني والسبيطات ومرحباً للتعليم الأساسي.

وتأتي هذه المبادرة التي تُعد الأولى من نوعها لدعم قسم النشاط المدرسي للرفع من مستوى الرياضة البدنية، حيث تعد من أساسيات الجانب التعليمي لخلق نوع من الاستقرار الذهني.

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