مؤسسة النفط: العمل على زيادة حصة شركة الجوف من سوق الخدمات النفطية

أكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تقديم الدعم الكامل لشركة الجوف للتقنية النفطية مشددا على أهمية واستمرار تواصل شركة الجوف مع رؤساء لجان الإدارة ومدراء الإدارات المختصة والعمل على زيادة حصة الشركة من سوق الخدمات النفطية نظرا لكفاءة الشركة ومقدرة كوادرها على تقديم الدعم الفني.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن تصريحات مجلس إدارة المؤسسة جاءت خلال اجتماع رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله اليوم الاثنين بمدينة طرابلس برئيس لجنة الإدارة لشركة الجوف للتقنية النفطية مجدي جبريل الدرسي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة أبو القاسم شنقير وجادالله العوكلي.

وأطلع الدرسي مجلس إدارة المؤسسة على برامج شركة الجوف لهذا العام ومخططاتها للدخول للعمل بالحقول البحرية، والزيارات التي سيقوم بها مسؤولي الجوف للتقنية النفطية للشركات المنتجة، لتقديم المساندة الفنية لبرامج الحفر وصيانة الابار، وتوفير المعامل الجيولوجية والمواد الكيماوية .