“خاص”|عاجل .. وزير الداخلية لرئيس مجلس النواب: هل المقصد من عبارة (من بداية الجلسة إلى انتهائها) الصادرة عن لجنة (5+5) تأمين الجلسة (داخل القاعة فقط) ؟

بنغازي 01 مارس 2021 (وال)- خاطب معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الإثنين، فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، حيال تأمين الوزارة لجلسة مجلس النواب المزمع عقدها في مدينة سرت في 8 مارس الجاري من عدمه.

وقال بوشناف – في كتاب الذي حصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة عنه – إن ” مديرية أمن سرت وفروع الأجهزة الأمنية بها؛ تتبع لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، وهي بالتالي مسؤولة عن الأمن بالمدينة”.

وأعرب معالي الوزير عن أمله في استيضاح فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)؛ مقصد ما ورد في كتاب اللجنة الصادر في 28 فبراير الماضي؛ حول إن (مكان الاجتماع في مدينة سرت آمن وجاهز لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية طيلة الفترة من بداية الجلسة إلى انتهائها.

وتساءل معالي الوزير؛ عما إذا كان المقصد من العبارة، هو تأمين الجلسة (داخل القاعة فقط) دون تأمين السادة أعضاء مجلس النواب خلال قدومهم وإقامتهم ومغادرتهم للمدينة أم لا، لافتًا إلى أن الوزارة في حال كان الأمر كذلك؛ ستقوم بواجبها حيال السادة أعضاء مجلس النواب.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد وجهت كتابًا لفخامة رئيس مجلس النواب تؤكد فيه جاهزية مدينة سرت، لاستقبال جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 8 مارس الجاري، دون أن تبين آليات التأمين المراد إتباعها خلال تلك الجلسة. (وال – بنغازي) إ م/ ر ت

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