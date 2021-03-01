وقفة ترحيبية في سرت بمناسبة عقد جلسات البرلمان

تعبيراً عن ترحيبهم بعقد جلسات البرلمان، نظّم أهالي مدينة سرت وقفة ترحيبية، الأحد، أمام مجمع القاعات في المدينة.

وشارك في هذه الوقفة كلّ من رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية سرت، وعدد من أعضاء مجلس الحكماء، وعدد من مديري المؤسسات والأجهزة الخدمية بالبلدية.

وقال المشاركون في بيانٍ أصدروه إنّهم يُرحّبون بعقد جلسات منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت، وأكدوا استعداد المدينة التي تتوسط ليبيا لتكون نقطة التقاء لجميع الليبيين.

وأشاروا لاحتواء المدينة على جميع المقومات اللازمة لنجاح هذه الاجتماعات من قاعات كبيرة حديثة ومتطورة، تساعد على إخراج الملتقى بطريقة تليق بأهمية هذه المناسبة التي تُعدّ مفصلاً مهماً في تكوين الدولة الليبية.

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