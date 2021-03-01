“مكافحة الأمراض” يُطلق حملة وطنية للعودة الدراسية

تحت شعار (نعود بمسؤولية، نعود بحذر)، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن إطلاق الحملة الوطنية للعودة الدراسية.

ونشر المركز على صفحته في موقع “فيسبوك” تفاصيل حملة التوعية التي تتضمن شروط فتح المدارس، الإجراءات الاحترازية التي يجب اتّباعها خلال الدراسة، وكيفية التصرف عند ظهور حالات إصابة أو وجود حالات اشتباه أو مخالطة.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ بنود حملة التوعية تطرقت إلى إجراءات إغلاق وفتح المؤسسة التعليمية، ودور التوعية والتثقيف الصحي في وضع حد لانتشار الفيروس الفتاك بين الطلاب، وبالتالي استكمال الدراسة بأمان ودون أي مشاكل صحية.

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