توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية

شهد المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، التوقيع على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية بين كل من المؤسسة ووزارتي العمل والتأهيل والاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني، وفق ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر التوقيع الذي جرى بقاعة السرير في مقر المؤسسة كل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، والمفوض بوزارة العمل والتأهيل الدكتور المهدي الأمين، ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة رجب خليل، والوفد المرافق لهما، وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، أبوالقاسم شنقير، وجادالله العوكلي، والمدراء العموم بالإدارات القانونية وتنمية الموارد البشرية، خلف الله إبراهيم، ومحمد أبو لعج، ومدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبدالدائم، ومدير إدارة التدريب بالمؤسسة فخرالدين الشارف.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله على هامش مراسم التوقيع إن توقيع مذكرة التفاهم جاء بمبادة من المفوض بوزارة العمل والتأهيل الدكتور المهدي الأمين، موضحا أنها تتعلق «بالمشاريع الصغرى والمتوسطة لدعم الشباب بتلك المناطق وتأهيلهم».

واعتبر صنع الله أن هذه الاتفاقية تمثل «تشابك بين المؤسسات الوطنية الليبية لتحقيق هدف سامي، ألا وهو توطين الأعمال بالمناطق المجاورة للعمليات النفطية، والمساعدة على استقرار سكان تلك المناطق وتنميتها والمساهمة في ازدهارها»، مؤكدا أن «المذكرة ستغطي المشاريع الصغرى والمتوسطة ، والتي ستساهم في توفير فرص عمل شريفة لأبنائنا»، متمنيا أن تقوم مؤسسات ليبية أخرى بمساهمات أخرى لدعم الشباب الليبي.

من جهته أشاد المفوض بوزارة العمل والتأهيل الدكتور المهدي الأمين بجهود رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله التي وصفها بـ«الاستثنائية في الحفاظ على استقلالية المؤسسة وقطاع النفط».

وهنأ الأمين المهندس مصطفى صنع الله على نيله جائزة محاربة الفساد، معتبرا أن «هذه الجائزة هي فخر لنا جميعاً ولكل الليبيين، ولنا الشرف في الإعلان عن هذه الاتفاقية من مقر المؤسسة الوطنية للنفط لما لها من رمزية وطنية، فقد حافظ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على استقلالية المؤسسة وكانوا على مسافة واحدة من الجميع».

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