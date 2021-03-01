الطبلقي: نواب يرفضون حضور جلسة الثقة في سرت أو طبرق

قالت عضو مجلس النواب انتصار شنيب، إن هناك عددا من النواب أبدوا استعدادهم للحضور إلى جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في سرت أو طبرق.

وأضافت شنيب في تصريحات لوكالة “سبتونك” أن المهم الآن هو إنهاء حالة انقسام المؤسسات، وتوحيدها ورفع المعاناة عن الشعب الليبي.

في المقابل لفتت النائبة عائشة الطبلقي أن هناك عددا من أعضاء المجلس يرفضون حضور جلسة منح الثقة في سرت أو طبرق، مرجحة أن تُعقد في غدامس برئاسة نائبي رئيس المجلس فوزي النويري وأحميدة حومه، على أن يكون النصاب بحضور 120 نائبا لاعتماد الحكومة أولا ثم اختيار رئيس جديد للمجلس.

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