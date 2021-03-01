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النويري يدعو لتلبية دعوة عقيلة صالح لمنح الثقة لحكومة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أعضاء مجلس النواب إلى تلبية دعوة رئيس المجلس عقيلة صالح لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف النويري في بيان له أن دعوة صالح شددت على تغليب المصلحة العليا للبلاد وإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة.

وناشد النائب الأول الجميع التعاون ابتداءً من المواطن إلى المجلس الرئاسي وأن يعملوا خلال المرحلة المقبلة على توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.

وأشار النويري إلى أن قبول السلطة الجديدة شعبيًا يتوقف على مدى قيامها بتوفير الأمن والاستقرار وحلحلة الإشكاليات التي يعاني منها الليبيون.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسة مطلع شهر مارس الجاري لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وحدد صالح الثامن من مارس موعدا للجلسة بهدف مناقشة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن الجلسة ستجرى صباحا في مدينة سرت، وإذا تعذر ذلك فسيكون مكان انعقاد الجلسة في مقر مجلس النواب بمدينة طبرق في ذات الزمان المحدد.

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#عقيلة_صالح النويري حكومة_الوحدة_الوطنية منح_الثقة

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  • اذا انتم مختلفين علي مكان أنعقاد برلمان العازه انا عندي لكم أقتراح طالما تركيا كان لها الدور الأكبر في ترشيح السيد علي دبيبه كرئيس للحكومه الجديده وانتم كما الكل يراكم حيرانين في اختيار مكان تجتمعوا فيه يا سيدي الحل عندي بلاش منها سرت وبلاش منها طبرق وبلاش منها صبراته ما عندكم خير من قاعدة الوطيه وتركيا التي أختارت لكم من سيكون رئيس الحكومه بعدما تواطئت معها استيفاني فسوف تآمن لكم المكان جيدا ولا يمكن ان تبخل عليكم تركيا بالسماح لكم بانعقاد جلسة برلمانكم الذي هو كحزمة الكرناف لا يمكن جمعها فالوطيه خير مكان وقولوا لتركيا نريدوك تدخلي بيننا واسطه خير انريدوا منك حل وسط بحيث لا يغلب رأي من يريد الاجتماع في طبرق ولا يغلب رأي من يريد الاجتماع في سرت ولا يغلب رأي من يريد الاجتماع في صبراته فدعما منها لعلي دبيبه سوف لن ترفض تركيا التئام البرلمان في قاعدة الوطيه ومنها تأخذولكم كم صوره مع علم تركيا ومش عيب التصوير مع علم البلد المحتل لأرضك فلو كانت عيب فقد سبقكم اليها كثير من الليبيين الذين تترككوا وصاروا اتراك بعدما كانوا ليبيين وهاهم يلوحون بعلم الاتراك كما لوح أجدادهم الخونه باعلام ايطاليا

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