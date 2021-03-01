النويري يدعو لتلبية دعوة عقيلة صالح لمنح الثقة لحكومة

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دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أعضاء مجلس النواب إلى تلبية دعوة رئيس المجلس عقيلة صالح لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف النويري في بيان له أن دعوة صالح شددت على تغليب المصلحة العليا للبلاد وإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة.

وناشد النائب الأول الجميع التعاون ابتداءً من المواطن إلى المجلس الرئاسي وأن يعملوا خلال المرحلة المقبلة على توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.

وأشار النويري إلى أن قبول السلطة الجديدة شعبيًا يتوقف على مدى قيامها بتوفير الأمن والاستقرار وحلحلة الإشكاليات التي يعاني منها الليبيون.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسة مطلع شهر مارس الجاري لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وحدد صالح الثامن من مارس موعدا للجلسة بهدف مناقشة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن الجلسة ستجرى صباحا في مدينة سرت، وإذا تعذر ذلك فسيكون مكان انعقاد الجلسة في مقر مجلس النواب بمدينة طبرق في ذات الزمان المحدد.