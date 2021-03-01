العباني يقترح النظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بعد 15 مارس

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اقترح عضو مجلس النواب محمد عامر العباني النظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بعد 15 مارس، موعد إعلان تقرير الخبراء بشأن ما يتعلق بالرشاوي.

وأضاف العباني عبر حسابه على “فيسبوك” :”لا أعتقد أن نصاب جلسة مجلس النواب سيكتمل، ما لم يرضِ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة النواب الطامعين، وهم كُثر.

وأوضح عضو مجلس النواب أن النواب الطامعين منهم من يريد منصب لذاته بالرغم من أن المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2014م لا تجيز له ذلك، ومنهم من يريد المنصب لأخيه أو أحد أفراد أسرته أو أحد أصهاره.

وتابع العباني :”ومن النواب من يريد منصباً لدائرته الانتخابية أو منطقته الجغرافية، ضف إلى ذلك أن ملتقى الحوار مبني على المحاصصة، ناهيك عن مزاعم بشأن الرَشَاوَى الذي سيفصل فيها تقرير لجنة الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، الذي سينشر 2021/03/15″.

وأنا شخصيا سأكون حاضراً إن شاء الله، وأوصي زملائي بالحضور، والتريث في مناقشة طلب حكومة الوحدة الوطنية المتعلق بمنحها الثقة البرلمانية إلى ما بعد صدور تقرير لجنة الخبراء حول مزاعم الرشى.