بعد تسجيل إصابة بكورونا.. «تعليم طبرق:» تعطيل الدراسة يومين في إحدى المدارس 

قال مراقب قطاع التربية والتعليم في طبرق، سالم جواد؛ إنه تم “تعطيل الدراسة في إحدى مدارس البلدية ليومين كإجراء احترازي بعد تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمدرسة”، لافتًأ أن “الأمور جيدة ولا تدعو للقلق”.

وكان رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، قد طالب مراقب قطاع التربية والتعليم في البلدية بضرورة إقفال مدرسة خديجة الكبرى وعمرو بن العاص بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمدرسة.

وأضاف «بوالخطابية» في رسالته أنه “نظرا لظهور حالة كورونا بمدرستي خديجة الكبرى الثانوية وعمرو بن العاص الأساسية يُرجى منكم إيقاف الدراسة لمدة أسبوع وإفادتنا بإجراءاتكم بالخصوص ومتابعة باقي المؤسسات التعليمية الأخرى صحياً خوفا من تفشي فيروس كورونا”.

وأردف «جواد»؛ في تصريح صحفي، أن “المراقبة تلقت خطاب رئيس المجلس التسييري للبلدية الذي طلب فيه إيقاف الدراسة خلال هذا الأسبوع كإجراء احترازي، ردا على ما جرى تداوله على مواقع التواصل بشأن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا بإحدى المدارس المشتركة بالبلدية”.

وأكد «جواد» أنه تواصل مع رئيس المجلس التسييري للبلدية ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا و “تقرر أن توقف الدراسة بالمدرسة المذكورة يومي الإثنين والثلاثاء لغرض النظافة والتعقيم، على أن يكون يوم الأربعاء دراسة عادية بالمدرستين”.

وطمأن جواد أولياء أمور الطلاب والمعلمين بأن “الأمور جيدة ولا تدعو للقلق والخوف”، مؤكدا أن الحالة المصابة “هي إدارية بمدرسة عمرو بن العاص، وقد ظهرت عليها الأعراض منذ أكثر من أسبوع وقامت بحجر نفسها، وعندما تبين أن حالتها موجبة تم قفل مكتبها وتعطيل العاملين معها، وتمت عملية التعقيم وإبلاغ مراقبة الصحة، وتبين أن المعنية حالتها جيدة وخرجت من العزل وتتماثل للشفاء بمنزلها”.