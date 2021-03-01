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نواب يطالبون بتأجيل جلسة منح الثقة.. لحين صدور تقرير “الرشاوي”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحصلت 218 على نسخة حصرية من بيان وجهه 24 نائبا إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، يطالبون فيه بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة لحين صدور “تقرير الرشاوي” الذي أعدته لجنة خبراء أممية.
ووقع على البيان النواب:

1- عزالدين قويرب.
2- زايد هدية .
3- محمد حماد.
4- حمد ماقيق.
5- محمد اجديد
6-صالح هاشم إسماعيل
7- جبريل اوحيده
8- محمد بن خليل
9- عبدالناصر بن نافع
10 سعيد امغيب
11 محمد تامر
12 خليفة الدغارى
13 على الصول
14 عادل محفوظ
15 المهدى الاعور
16 صباح جمعة
17 ادريس المغربى
18 سلطنة المسمارى
19 طلال الميهوب
20 محمد الواعر
21 انتصار شنيب
22 فتح الله السعيطى
23 اسامة الشعافي
24 سعدعبدالقادرالبدري

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قناة 218 الليبية

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