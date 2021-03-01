«العباني»: لا أعتقد أن نصاب النواب سيكتمل ما لم يرضِ «الدبيبة» النواب الطامعين

أكد عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني، إنه لا يعتقد أن نصاب جلسة مجلس النواب سيكتمل، ما لم يرضِ «الدبيبة» “النواب الطامعين، وهم كُثر”، على حد قوله.

وأضاف «العباني»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن “منهم من يريد منصب لذاته بالرغم من أن المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2014م لا تجيز له ذلك، ومنهم من يريد المنصب لأخيه أو أحد أفراد أسرته أو أحد أصهاره، ومنهم من يريد منصباً لدائرته الانتخابية أو منطقته الجغرافية”.

وتابع؛ “ضف إلى ذلك أن ملتقى الحوار مبني على المحاصصة، إضافة إلى ذلك مزاعم بشأن الرَشَاوَى، والذي سيفصل فيها تقرير لجنة الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، الذي سينشر يوم الإثنين بعد القادم الموافق ل 2021/03/15م”.

وختم منشوره موضحًا “وأنا شخصيا سأكون حاضراً إن شاء الله، وأوصي زملائي بالحضور، والتريث في مناقشة طلب حكومة الوحدة الوطنية المتعلق بمنحها الثقة البرلمانية إلى ما بعد صدور تقرير لجنة الخبراء حول مزاعم الرشى”.