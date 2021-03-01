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علي السباعي: ما منحته البعثة الأممية لـ«عقيلة صالح» شيء مقزز ويشعرنا بالغثيان

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، إن عقيلة صالح- رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح- دخل في منافسة سياسية، وبذل كل الجهود، ومن ورائه أطراف خارجية ومحلية للفوز برئاسة المجلس الرئاسي، وعلى غير المتوقع، خسر السباق، وفق قوله.

وتابع السباعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” قالت لنا البعثة، ومن وراءها أطراف، لكي نعترف بالنتيجة لابد من تصديقها من مجلس النواب الليبي الذي رئيسه عقيلة صالح” نعم نعم، عقيلة صالح نفسه الذي خسر في السباق” على حد زعمه.

وزعم:” شئ مقزز ومقرف يشعرك بالغثيان والرغبة في القيئ حاشاكم، ثم تجد بعض “النُخب” يحدثك عن القوانين والقواعد الدستورية واللوائح والأنظمة التي تضبط حركة المؤسسات في الدولة، هو فيه شيء يُحترم من الدولة ومؤسساتها حتى نضبط حركته بالقوانين واللوائح”.

واختتم ادعائه قائلا:” هذا هو المشهد باختصار، فلا ندري أنبكي أم نضحك؟”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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