اجتماع موسع لوحدات منطقة طبرق العسكرية

عقد آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء الناجي بوعلوية، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا أمنيا موسعا بقاعة الاجتماعات بمقر قيادة المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية إن الاجتماعي ضم كافة الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة وذلك لبحث تعزيز الأمن بالحدود الإدارية بمنطقة طبرق العسكرية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع ناقش سير عمل الوحدات العسكرية والوقوف على أهم العراقيل التي تواجه عملها، وكيفية ضبط الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والرفع من كفاءات منتسبي الوحدات التابعة لمنطقة طبرق العسكرية والتنسيق فيما بينها للقضاء على كافة الظواهر الهدامة والسلبية بالمنطقة.

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