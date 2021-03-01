شكشك يتابع مشروعات الكهرباء استعدادا للذروة الصيفية

تابع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الإثنين، بطرابلس، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومديرها العام، إجراءات تنفيذ الخطة العاجلة لأعمال صيانة محطات الكهرباء والشبكة العامة استعدادا للذروة الصيفية.

وقال ديوان المحاسبة في بيان، إن شكشك، أمهل إدارة الشركة أسبوعا لتقديم جداول محددة لمشاريع الصيانة العاجلة قبل الذروة الصيفية القادمة، لإضافة 1000 ميغاوات، تحتوي المشروعات والشركة التي تمت عليها الترسية والمبلغ المحدد للتنفيذ وموعد الإنجاز.

وبحسب البيان فقد تم الاتفاق على اعتماد خطة الصيانة ومشروعاتها من قبل ديوان المحاسبة بحضور وزارة المالية التي تتولى تدبير المخصصات والمبالغ المالية اللازمة.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين بديوان المحاسبة المختصين بمتابعة قطاع الطاقة، والذين كلفهم رئيس الديوان بمتابعة أداء قطاعات الطاقة لمواكبة العمل والمتابعة مع الشركة لتقديم المقترح المتكامل في الموعد المشار إليه.