افتتاح مقر جديد للمصرف التجاري الوطني ببني وليد

افتتح ببني وليد، اليوم الإثنين، المقر الجديد للمصرف التجاري الوطني بحضور مسؤولي إدارة منطقة فروع طرابلس وعميد وأعضاء المجلس البلدي والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة وموظفي المصرف.

وقالت إدارة المصرف أن الفرع الجديد سيقدم خدماته بدءا من يوم غد الثلاثاء من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء، وسيقدم عدد من الخدمات المصرفية خلال الفترة القادمة.

وأعربت إدارة مصرف بني وليد عن تقديرها لإدارة المصرف الرئيسي على كافة المجهودات التي قدمتها من أجل افتتاح المقر الجديد لفرع المصرف ببني وليد، بالرغم من كافة التحديات التي واجهت الإدارة.