تجهيز مطار القرضابية بسرت لاستقبال أعضاء مجلس النواب

يشهد مطار القرضابية الدولي بمدينة سرت أعمال صيانة وتجهيز لاستقبال وفود النواب والحكومة المشاركين في جلسة مجلس النواب المقررة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة أركان القوات البرية التابعة لقوات القيادة العامة، اليوم الإثنين، صورًا تظهر عمليات تنظيف وتجهيز مطار القرضابية، استعدادا لاستقبال وفود النواب والحكومة، للحضور إلى المدينة.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أعلنت جاهزية مدينة سرت لاستضافة اجتماع مجلس النواب لعقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، ردًّا على طلب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في سرت.