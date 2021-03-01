غات .. تأسيس مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا

غات 01 مارس 2021 (وال)- أعلن بمحلة البركت ببلدية غات اليوم الإثنين، عن تأسيس مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، وذلك قبيل ختام الملتقى العام لمشايخ قبائل الطوارق في ليبيا، بحضور وفد شيوخ وحكماء قبائل برقة كضيف شرف.

وقال الناطق باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا حسين كويوي، إن يوم غد الثلاثاء هو اليوم الختامي للملتقى والذي حظي بحضور كبير لمشايخ القبيلة من مختلف المناطق في ليبيا .

وأضاف كويوي: “شيوخ قبائل الطوارق أكدوا في بيان صدر أمس الأحد، تضامنهم مع مساعي الأمم المتحدة الداعمة لخطوات الليبيين نحو الاستقرار في ليبيا، إلى جانب التأكيد على وحدة الشعب الليبي ووحدة ترابه، وتوافق نسيجه الاجتماعي وإعادة أعمار البلاد”.

وتابع كويوي: “شيوخ قبائل الطوارق أكدوا أيضًا تمسكهم مع كافة الليبيين، بإجراء انتخابات ديمقراطية حرة في ديسمبر المقبل، ودعمهم للمسار الديمقراطي، وتشجيع العمل المدني، والتواصل بين أبناء الطوارق لدعم حب الوطن وتعزيز الانتماء إليه”.

وأشار كويوي إلى أن شيوخ قبائل الطوارق أقروا إعادة تشكيل واعتماد هيكلية المرجعية العليا للمجتمع التارقي، وذلك ضمن جسم واجد يحمل اسم (مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا)، وهو الممثل الوحيد للطوارق أمام كافة الجهات، ويقع على عاتقه مسئولية الدفاع عن حقوقهم واستحقاقاتهم الدستورية .

وختم كويوي:” أقرً البيان، اعتبار كل أبناء الطوارق مشمولين أدبياً بالمواثيق الصادرة عن الملتقى وخاصةً النظام الأساسي ولائحته التنفيذية”. (وال- غات) ف م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال