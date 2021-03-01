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مصدر لـ218: كوبيش يزور تركيا الثلاثاء للقاء عدة مسؤولين

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر لـ”218″، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، سيصل الثلاثاء، إلى تركيا في زيارة تستمر ليومين.

وأشار المصدر إلى أن كوبيش سيلتقي خلال الزيارة بوزير الخارجية التركي تشاووش اوغلو وعدد من المسؤولين بالاضافة لسياسيين ليبيين في تركيا.

وفي إطار مشاوراته مع المسؤولين في ليبيا ومن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، أجرى كوبيش الشهر الماضي مشاورات مع تشاووش اوغلو، والممثل التركي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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