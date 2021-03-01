مصدر لـ218: كوبيش يزور تركيا الثلاثاء للقاء عدة مسؤولين

أفاد مصدر لـ”218″، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، سيصل الثلاثاء، إلى تركيا في زيارة تستمر ليومين.

وأشار المصدر إلى أن كوبيش سيلتقي خلال الزيارة بوزير الخارجية التركي تشاووش اوغلو وعدد من المسؤولين بالاضافة لسياسيين ليبيين في تركيا.

وفي إطار مشاوراته مع المسؤولين في ليبيا ومن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، أجرى كوبيش الشهر الماضي مشاورات مع تشاووش اوغلو، والممثل التركي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

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