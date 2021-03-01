«الصول»: عدداً كبيراً من النواب يدعم عقد الجلسة في مدينة سرت

قال عضو مجلس النواب علي الصول إن “عدداً كبيراً من النواب يدعم عقد الجلسة في مدينة سرت”، مؤكداً أنه “حال تعذر ذلك سيتم عقد الجلسة في طبرق وسيحضر النائبان الأول والثاني، والبند الوحيد لهذه الجلسة هو مناقشة منح الثقة للحكومة”.

وأضاف «الصول»، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أنه يجب “أن يتم اختيار وزراء وطنيين وليست لهم أي توجهات أيديولوجية أو متطرفة تنتمي لجماعة «الإخوان»”.

وأكد على أن هناك إمكانية “لتوحيد المؤسسات لوضع أرضية لإجراء الاستفتاء أو تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس قاعدة دستورية يستند عليها”.

ولفت «الصول»، إلى ضرورة أن “تعمل الحكومة في الملف الأمني، عبر وضع حل شامل لحل أو دمج التشكيلات المسلحة والميليشيات في المؤسسات الأمنية والعسكرية”، مشدداً على ضرورة “طرد المرتزقة كافة من الأراضي الليبية”.