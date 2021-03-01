ليبيا الان

«الصول»: عدداً كبيراً من النواب يدعم عقد الجلسة في مدينة سرت

تم النشر منذُ 55 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب علي الصول إن “عدداً كبيراً من النواب يدعم عقد الجلسة في مدينة سرت”، مؤكداً أنه “حال تعذر ذلك سيتم عقد الجلسة في طبرق وسيحضر النائبان الأول والثاني، والبند الوحيد لهذه الجلسة هو مناقشة منح الثقة للحكومة”.

وأضاف «الصول»، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أنه يجب “أن يتم اختيار وزراء وطنيين وليست لهم أي توجهات أيديولوجية أو متطرفة تنتمي لجماعة «الإخوان»”.

وأكد  على أن هناك إمكانية “لتوحيد المؤسسات لوضع أرضية لإجراء الاستفتاء أو تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس قاعدة دستورية يستند عليها”.

ولفت «الصول»، إلى ضرورة أن “تعمل الحكومة في الملف الأمني، عبر وضع حل شامل لحل أو دمج التشكيلات المسلحة والميليشيات في المؤسسات الأمنية والعسكرية”، مشدداً على ضرورة “طرد المرتزقة كافة من الأراضي الليبية”.

الوسوم

الصول سرت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليق

  • فى النهاية نتيجة الجدل على الطريقة اليهودية فى سورة البقرة عندما طلب منهم سيدنا موسى ان يذبحوا بقرة اى بقرة ليضربوا بجزء منها القتيل فيعيده الله للحياه ليدل على القاتل ولكنهم شقوا على انفسهم فشق الله عليهم فسألوا مالونها فقال له صفراء فاقع لونها وماعمرها صغيرة ام كبيرة فقال لهم بين البينين وسألوا هل تعمل فى الحقل ام لاتعمل وليجدوا بقرة بهذه المواصفات دفعوا ثمنها ذهبا وهم الان يبحثون عن بقرة حمراء وقالوا انهم وجدوها وينتظروا ان تبلغ 3 سنوات ليذبحوا وبطهروا بها ارضهم النجسة كما يقولون ليببنوا هيكلهم المزعوم على انقاض المسجد الاقصى وبالطبع اخوانهم من اللخوان المفلسين سيساعدوهم فى ذلك

    رد