القبض على متهم بقضية قتل 21 بنغاليا في مزدة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الاثنين، القبض على أحد المطلوبين في قضيّة مقتل عدد من المُهاجرين غير الشرعيين معظمهم من الجنسية البنغالية في بلدة مزدة أواخر مايو 2020.

وأوضحت الوزارة أنّ عملية القبض تمّت عن طريق أفراد قسم البحث الجنائي بمديرية أمن غريان الذي كشفوا مُلابسات تلك الجريمة البشعة التي هزت الأوساط المحلية والدولية.

ولقي 21 مُهاجرا غير نظامي مصرعهم في الحادثة المُشار إليها، كردّ فعل على مقتل شخص من قبيلة أولاد أبوسيف بمزدة في ظروف غامضة، والمُشتبه في ضلوعه بالاتجار بالبشر وفق وزارة الداخلية.

وأكدت وزارة الداخلية إحالة الموقوف على ذمة القضية إلى جهاز المباحث الجنائية بالتنسيق مع مكتب المحامي العام تنفيذًا لتعليمات النائب العام بالخصوص.