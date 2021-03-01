مكافحة الفساد: رصدنا شبهات فساد وتلاعب في الميزانية العامة

أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد في طرابلس، نعمان الشيخ، رصد شبهات فساد وتلاعب في الميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن النتائج ستظهر بالتّعاون مع وزارة المالية في الفترة القادمة.

وقال الشيخ في تصريحات إعلامية أمس الأحد، إن هيئة مكافحة الفساد ستبلغ جميع العاملين في المَناصب الاعتبارية بضرورة تعبئة نماذج إقرار الذّمة المالية، وستتخذ جميع إجراءات المحاسبة ضد الرافضين لذلك.

وأفاد أن توقيع بروتوكول التّعاون مع وزارة الداخلية يتناول 3 مجالات رئيسية، تتمثل في الاستحقاقات المالية، وجرائم غسل الأموال، والثراء غير المشروع، وكذلك التحري وجمع المعلومات، وحماية الخبراء والشّهود والمبلغين، وبناء قدرات العاملين في الهيئة.