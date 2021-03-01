29 عضوًا بالنواب يطالبون الأمم المتحدة بصورة من تقرير خبراء مجلس الأمن حول «رشاوي بتونس»

أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب، بيانًا طالبوا خلاله أعضاء مكتب رئاسة مجلس النواب الليبي، بضرورة مخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن حول تلقي رشاوي في تونس.

وجاء في نص البيان، أنه “نما إلى مسامعنا مطالبة بعض أعضاء لجنة الحوار بضرورة إيفائهم بنتائج تقرير لجنة التحقيق بشأن مزاعم عن تلقى رشاوى بتونس وتابعنا بقلق شديد ما أثارته بعض وكالات الأنباء الدولية بشأن تسريبات من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن في ذات السياق”.

وأردف البيان، أنه “عليه وحرصا منا على معرفة الحقيقة في الوقت الصحيح وإبراء ذمتنا أمام الله والشعب نحن أعضاء مجلس النواب الليبي نطلب منكم مخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من التقرير حول الأمر وإيفائنا به قبل جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة التي باتت تحوم حولها الشكوك والشبهات و إرجاء موعد الجلسة حتى نتبين حقيقة الأمر “.

وأوضح البيان أن أعضاء مجلس النواب الموقعين على البيان هم :

1- عزالدين قويرب.

2- زايد هدية .

3- محمد حماد.

4- حمد ماقيق

7- جبريل اوحيده

8- محمد بن خليل

9- عبدالناصر بن نافع

10- محمد اجديد

11- سعيد امغيب

12- محمد تامر

14- جبريل اوحيده

14-على الصول

15 عادل محفوظ

16 المهدى الاعور

17 صباح جمعة

18 عبدالنبي عبدالمولى

19 سلطنة المسمارى

20 طلال الميهوب

21 محمد الواعر

22 انتصار شنيب

23 فتح الله السعيطي.

25- محمد علي امدور

26- آدم بوصخرة

27- ناصرالنعاس

28- مفتاح عطيه الشاعرى

29- د. محمد عامر العباني