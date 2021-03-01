ليبيا الان

29 عضوًا بالنواب يطالبون الأمم المتحدة بصورة من تقرير خبراء مجلس الأمن حول «رشاوي بتونس»

تم النشر منذُ 35 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب، بيانًا طالبوا خلاله أعضاء مكتب رئاسة مجلس النواب الليبي، بضرورة مخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن حول تلقي رشاوي في تونس.

وجاء في نص البيان، أنه “نما إلى مسامعنا مطالبة بعض أعضاء لجنة الحوار بضرورة إيفائهم بنتائج تقرير لجنة التحقيق بشأن مزاعم عن تلقى رشاوى بتونس وتابعنا بقلق شديد ما أثارته بعض وكالات الأنباء الدولية بشأن تسريبات من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن في ذات السياق”.

وأردف البيان، أنه “عليه وحرصا منا على معرفة الحقيقة في الوقت الصحيح وإبراء ذمتنا أمام الله والشعب نحن أعضاء مجلس النواب الليبي نطلب منكم مخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من التقرير حول الأمر وإيفائنا به قبل جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة التي باتت تحوم حولها الشكوك والشبهات و إرجاء موعد الجلسة حتى نتبين حقيقة الأمر “.

وأوضح البيان أن أعضاء مجلس النواب الموقعين على البيان هم :

1- عزالدين قويرب.

2- زايد هدية .

3- محمد حماد.

4- حمد ماقيق

7- جبريل اوحيده

8- محمد بن خليل

9- عبدالناصر بن نافع

10- محمد اجديد

11- سعيد امغيب

12- محمد تامر

14- جبريل اوحيده

14-على الصول

15 عادل محفوظ

16 المهدى الاعور

17 صباح جمعة

18 عبدالنبي عبدالمولى

19 سلطنة المسمارى

20 طلال الميهوب

21 محمد الواعر

22 انتصار شنيب

23 فتح الله السعيطي.

25- محمد علي امدور

26- آدم بوصخرة

27- ناصرالنعاس

28- مفتاح عطيه الشاعرى

29- د. محمد عامر العباني

الوسوم

الأمم المتحدة مجلس الأمن

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • على ذلك لاهمية الامر –
    سبتم إلغاء اي انتخابات مستقبلية الى حين إشعار اخر –
    ويتم استمرار العمل الحالي لحكومة الوفاق مع ادارة الإصلاحات الليبية المتعلقة بالحكومة – حتى يتم ارسال البيانات المتعلقة بالقضية لادارًة الوزارة الخارجية الليبية – بهذه القضية المهمة التي تمس الامن العام الاداري لجميع الموسساتً الليبية – ويتم النظر في هذا الموضوع داخل اجتماع مغلق داخل ليبيا بحضور المكلفين بشءون الامن الوطني الليبي والقضاء الاسلامي الليبي وتأمين القطاعات وموارد الدولة .

    رد

  • اسمعوا واعوا ايها الليبيين أن ساستكم فاسدون ولشرع الله وللسنه مخالفين [ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

    رد

  • اسم السيد جبريل اوحيده 7 و14 مكرر بس أكثر زيت احلي زميته ورقم 14مذكور مرتين مره جبريل ومره علي الصول

    رد