أبوبكر بعيرة: أتوقع حضور غالبية النواب جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة في سرت 

قال عضو مجلس النواب، أبو بكر بعيرة، إنه يتوقع ذهاب غالبية النواب إلى مدينة سرت في الموعد المحدد لحضور جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة.

وأضاف «بعيرة»، في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة24»، أنه يجب “حصر بنود الجلسة المزمع عقدها في سرت في بند واحد وهو منح الثقة للحكومة الجديدة دون الدخول في أي نقاشات أخرى”.

ودعا إلى “تجاوز الخلافات سيرا بالبلد إلى الأمام وتفادي إعادة نفس السيناريوهات القديمة”.

تجدر الإشارة إلى أنه تعقد بمدينة سرت الاثنين 8 مارس الجاري، جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأعلنتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “مدينة آمنة” وجاهزة، لإعطاء حكومة عبدالحميد الدبيبة الضوء الأخضر لممارسة مهامها.